Les images ont fait le tour de la toile. De New York à Miami, en passant par Orlando et Santa Cruz, des policiers américains ont affiché leur soutien aux manifestants réunis après la mort de George Floyd, avec des paroles et gestes forts. Des actes symboliques. De plus en plus de policiers prennent part, depuis plusieurs jours, aux manifestations anti-racisme et contre les violences policières qui ont secoué les Etats-Unis pour la sixième nuit consécutive, dimanche, après la mort George Floyd.

Le décès de cet Afro-Américain de 46 ans à Minneapolis (Minnesota), lundi, aux mains d’un policier blanc, a ravivé une forte colère qui s’est parfois traduite en émeutes, forçant les autorités de nombreuses villes à imposer des couvre-feux et à faire appel aux soldats de la Garde nationale.

Mais dans d’autres villes, des manifestations et rassemblements pacifiques ont également vu naître des moments de solidarité inédits venant de policiers dont la profession même est pourtant pointée du doigt par les manifestants.

Genou à terre

Du célèbre quartier de Times Square, à New York, jusqu’à Miami, en Floride, en passant par Charlotte (Caroline du Nord), Santa Cruz (Californie) et Orlando (Floride), des photographies de policiers, un genou à terre, ont fait le tour des réseaux sociaux. L’une d’entre elles se retrouve même en une du quotidien new-yorkais Daily News.

While smoke bombs go off at the #MIAMIPROTEST, at the Coral Gables #GeorgeFloydprotest earlier today, police take a knee in solidarity. Photo by @SunSentinel‘s Mike Stocker: pic.twitter.com/yMHnMXuQYG — Dan Sweeney (@Daniel_Sweeney) May 31, 2020

A Charlotte police officer taking a knee with everyone during a protest this afternoon. pic.twitter.com/1y5xHqvWQ5 — Jordan Herald (@JordanHerald5) May 31, 2020

Powerful image of the protest in Santa Cruz this morning. Mayor Justin Cummings and Police Chief Andrew Mills took a knee in solidarity. ( : Shmuel Thaler.) pic.twitter.com/EQ36VNIKtC — Heather Knight (@hknightsf) May 30, 2020

Keep the Peace

NYPD cops take knee in show of solidarity with George Floyd protesters @JohnAnnese https://t.co/ofgSH4epdw pic.twitter.com/HiJ1uFbdV4 — New York Daily News (@NYDailyNews) June 1, 2020

