“Je suis profondément triste, réellement peiné et vraiment en colère. Je vois et ressens la douleur, l’indignation et la frustration de chacun. Je suis du côté de ceux qui dénoncent le racisme enraciné et la violence envers les personnes de couleur dans notre pays. Nous en avons assez”, déclare Michael Jordan.

Réponses…

Selon Michael Jordan, il n’a pas les réponses, mais nos voix réunies montrent de la force et l’impossibilité d’être divisés par les autres. Nous devons écouter chacun, montrer de la compassion, de l’empathie et ne jamais tourner le dos face à cette brutalité insensée. Mieux, nous devons continuer à nous exprimer pacifiquement contre l’injustice et demander des comptes.

Pression…

“Notre voix commune doit mettre la pression sur nos leaders pour changer les lois ou alors nous avons besoin d’utiliser notre vote pour créer un changement de système. Chacun de nous doit faire partie de la solution et nous devons travailler ensemble pour nous assurer d’une justice pour tous “, ajoute Michael Jordan.

