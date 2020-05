Le monde du cinéma français mais aussi l’univers du théâtre sont aujourd’hui en deuil. Ce jeudi 28 mai 2020, la mort de l’humoriste et comédien Guy Bedos a été annoncée sur Instagram, par son tout aussi célèbre fils, Nicolas Bedos. « Il était beau, il était drôle, il était libre et courageux. Comme je suis fier de t’avoir eu pour père. Embrasse Desproges et Dabadie vu que vous êtes tous au Paradis ». C’est avec ces quelques jolis mots que l’acteur et réalisateur de 45 ans a rendu hommage à son papa il y a quelques heures.

Guy Bedos décédé : zoom sur ses trois mariages

Mort à l’âge de 85 ans, Guy Bedos laisse derrière quatre enfants issus de trois mariages différents. Le comédien a en effet été marié une première fois à l’écrivaine et actrice Karen Blanguernon (décédée en 1996). De leur union est née Leslie en 1957.

Guy Bedos a ensuite épousé Sophie Daumier, celle qui avait il a formé pendant des années, un hilarant duo sur scène. Avec Sophie Daumier, Guy Bedos a eu une autre fille prénommée Mélanie, née en 1977.

Ce second mariage ne dure pas puisqu’en 1978, l’humoriste épouse Joëlle Bercot. De ce long mariage sont nés Nicolas (en 1979) et Victoria (en 1983). Comme l’a souvent dit Guy Bedos, ces deux plus jeunes enfants sont « les seuls de ses quatre enfants qu’il a véritablement élevé ».

Dans la presse, Guy Bedos a également confié avoir été en couple et fiancé à l’actrice Françoise Dorléac (décédée). Dans un entretien accordé à Libération, il avait confié à propos de la grande sœur de Catherine Deneuve : « J’avais une fiancée, Françoise Dorléac. Depuis sa mort, je ne peux plus passer devant le Louvre sans la voir ».

