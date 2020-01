Vanessa Bryant est «dévastée» par la mort de son époux, le basketteur Kobe Bryant, et de leur fille Gianna dans un accident d’hélicoptère dimanche.

Vanessa Bryant n’arrive toujours pas à réaliser la tragédie qui a frappé sa famille. Dimanche, elle a perdu son mari depuis presque 20 ans Kobe Bryant et une de leurs quatre filles, Gianna 13 ans. Père et fille sont morts dans un accident d’hélicoptère en Californie avec sept autres personnes. Des proches de la famille du basketteur légendaire des Lakers de Los Angeles ont donné des nouvelles de la mère de famille de 37 ans auprès du magazine «People». «C’est une période extrêmement difficile et dévastatrice pour Vanessa et toute la famille», a fait savoir un ami de la famille.

« Malgré des hauts et des bas, ils étaient des âmes soeurs »

«Elle ne peut pas finir une phrase sans pleurer. Mais elle travaille très dur pour faire face pour les autres filles. Elle doit désormais être forte», a confié un autre proche du clan qui décrit Vanessa Bryant comme une femme «dévastée». La source de «People» est également revenue sur le lien qui unissait le sportif à son épouse. «Evidemment que vous ne pouvez pas vous préparer pour une chose pareille. Malgré des hauts et des bas, ils étaient des âmes soeurs. Elle pensait que ce serait son partenaire pour la vie».

Pour faire face à la disparition tragique de son mari et à celle de leur fille, l’Américaine peut compter sur le soutien de ses proches. «Elle se repose sur sa foi», a encore fait savoir une source au magazine américain. «Elle n’est pas seule mais son deuil va durer très longtemps».

Kobe et Vanessa Bryant s’étaient mariés en 2001, deux ans après leur rencontre. Quatre filles sont nées de leur union : Natalia (née en 2003), Gianna (née en 2006), Bianka (née en 2016) et Capri (née en 2019).