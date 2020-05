Après la mort de Fallou Sène, le 15 Mai 2018, le président du Parti Rewmi Idrissa Seck avait pris l’engagement de construire la maison du père de la victime. Dans un entretien accordé à SourceA,paru ce lundi 18 mai 2020, Abdoulaye Sène est revenu sur cette affaire. Selon lui Idrissa Seck avait déjà, commencé à matérialiser sa promesse.

«Oui, beaucoup d’entre elles ont honoré leur engagement. Idrissa Seck m’avait promis de réfectionner ma maison. Il avait, déjà, commencé à matérialiser sa promesse, parce que beaucoup de briques ont été même faites, ici, à son nom. Certes, il y a des lenteurs et on espérait que les travaux seraient faits dans un délai beaucoup plus rapide», a déclaré le Père de la victime.

Mais pour la matérialisation de sa promesse, ajoute le père de Fallou Sène, «Idrissa Seck est, certainement, contraint par les difficultés de la vie. Je ne peux que le remercier pour ses intentions. Certaines de ses briques commencent à se détériorer, présentement, et on prie pour lui en espérant qu’il a toujours la volonté de l’acheminer».

Diaraf DIOUF Senegal7