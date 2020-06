L’actrice anglaise Liz Hurley, mais aussi tout l’univers du cinéma, sont en deuil. Ce lundi 22 juin 2020, le site américain TMZ a annoncé la mort du producteur Steve Bing. Plus tôt dans la journée, l’homme de 55 ans a en effet été retrouvé mort au pied d’un immeuble de Los Angeles . Selon les premières constatations , Steve Bing aurait chuté du 27ème étage de l’immeuble et sa mort a été qualifiée de suicide par les médecins légistes en charge de l’affaire.

Selon ses proches, le producteur américain souffrait de dépression depuis des mois et le confinement lié à la crise sanitaire du coronavirus l’aurait encore plus isolé. Un mal-être profond qui l’aurait poussé à mettre fin à ses jours ce lundi 22 juin 2020.

Au début des années 2000, Steve Bing a vécu une idylle avec l’actrice anglaise Elizabeth Hurley. De cette romance est né en 2002, un garçon prénommé Damian. Si leur rupture a été houleuse et si Steve Bing a toujours refusé de reconnaître son fils, Liz Hurley a néanmoins rendu hommage au producteur et homme d’affaires qui a partagé sa vie. Le test de paternité s’étant révélé positif, Steve Bing avait fini par assumer son rôle de père et avait réussi à construire un semblant de relation avec son fils Damian.

Mort de Steve Bing : l’héritage divise déjà la famille

Au départ silencieux, le jeune homme de 18 ans vient d’ailleurs de réagir à la mort de son père sur Instagram. Le jeune homme a en effet posté une photo de soleil couchant. En légende, il écrit : “Merci à tous du plus profond de mon cœur à ceux qui m’ont écrit après l’annonce de cette nouvelle dévastatrice. J’essaie de répondre au plus grand nombre d’entre vous, mais même si ce n’est pas le cas, s’il-vous-plaît, rappelez-vous que je me souviendrai toujours de votre gentillesse. Cette période est particulièrement étrange et confuse et je suis plus que reconnaissant d’être entouré par une famille et des amis phénoménaux”.

Mort à 55 ans, Steve Bing laisse derrière lui deux enfants, à savoir Damian, le fils qu’il a eu avec Liz Hurley et Kira, née de sa relation avec la joueuse de tennis Lisa Bonder. Selon la presse américaine, le père du producteur se démène depuis un an pour que les deux adolescents soient écartés du testament du producteur… car nés hors mariage. La fortune de Steve Bing est estimée à 400 millions de dollars.

Par E.S.