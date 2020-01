En effet, d’après le journal, son mari refuse le rapatriement de son corps au Sénégal et veut l’incinérer dès ce mercredi à défaut d’un versement de 3500 euros en plus de prendre en charge les frais liés à l’autopsie. Un fait douteux, renforcé par les déclarations de notre compatriote en Belgique Aliou Bâ, actuellement à la morgue pour surveiller le corps de Khady Samb avant son incinération par le mari.

« Nous vivons un retournement de situation extraordinaire. On avait cru à une mort naturelle après un malaise faussement déclaré. Mais, aux dernières nouvelles, on nous affirme que c’est son mari qui a effectivement tué notre compatriote Khady Samb. Les preuves sont là, tangibles. La défunte avait des hémorragies et saignait des oreilles et par le nez. Du moins, c’est ce que nous a raconté la Marocaine qui préparait son corps à la morgue. Il faut que la police intervienne dans cette affaire qu’on veut rapidement classer », dit-il.