Selon les informations exclusives de Libération online, au moins deux « fils à papa» , très connus des Almadies, ainsi que leurs copines, sont actuellement en garde à vue, impliqués qu’il sont dans une très sale affaire.

D’autres sont activement recherchés. En effet, malgré le couvre-feu, ils avaient organisé une fête privée dans un appartement meublé des Almadies appartenant à la fille d’une des plus grosses fortunes du pays. Mais au cours de la soirée qui s’est déroulée dans la nuit du vendredi à samedi, la nommée Hiba thiam (voir photo), est décédée dans des conditions plus que troublantes. Le plus grave est que lorsqu’elle a commencé à vomir du sang tous les participants de la soirée ont fui les lieux à l’exception d’une seule personne qui a d’ailleurs alerté les pompiers. L’affaire n’est pas sans rappeler celle de Maty Mbodji, décédée presque dans les mêmes circonstances. Plus de détails à venir.

avec Libération Online