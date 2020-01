C’est un père meurtri qui a décidé de porter plainte contre l’hôpital général de Grand Yoff pour négligence médicale qui a entrainé la mort de son fils âgé seulement de 14 ans. Le patient, Mouhamed Sow, victime d’un accident de la circulation, à hauteur de Keur Yoff, sur la route de l’aéroport le vendredi 3 janvier dernier, à 11H 40, a été transféré à l’hôpital informe son père. Mais sur place renseigne-t-il, le personnel médical a cafouillé. Il était divisé quant à l’idée de l’opérer ou alors de le traiter sans recourir à l’opération, informe t-il.

Toujours est-il que les ordonnances ont commencé à tomber. « Sur le coup, on m’a fait payer des ordonnances pour une valeur de 240 000 francs. Et je dois préciser que même pour passer mon fils au scanner, il n’y avait pas de personnel disponible, c’est nous-mêmes (son cousin, son frère et moi-même) qui nous sommes chargés de le porter », explique le père dépité. Quand ils ont commencé le traitement, ajoute-t-il, « je suis allé chercher de l’argent, laissant à mon épouse la somme de 500 000 francs au cas où. Vers 15 heures, quand je suis revenu à l’hôpital, ils m’ont informé que mon fils était introduit au bloc pour subir une opération. Voilà donc qu’ils allaient opérer mon fils sans mon consentement».

Inconsolable, El Hadj Ousmane Sow ne comprend toujours pas pourquoi on a opéré son fils sans lui demander son avis. Ce qu’il assimile à une faute professionnelle qui a coûté la vie à son fils qui était promu à un bel avenir aussi bien pour les études que pour le sport qu’il pratiquait, le football pour lequel son école de football Blondin Diop venait de lui décerner le diplôme de meilleur joueur en catégorie Benjamin. Et El Hadji Ousmane Sow de regretter qu’en plus de l’erreur que le personnel médical venait de commettre en procédant à l’opération de son fils sans son consentement, il lui a annoncé le décès de son fils Mouhamed Sow, le lendemain samedi vers 9 H 30.

Malgré cette nouvelle situation, le personnel a trouvé l’occasion de le renvoyer à la caisse de l’hôpital où il devait encore payer la somme de 537 934 Frs comme l’atteste le reçu de paiement N°216120 du 04/01/ 2020. Et ce n’est pas tout car, pour le transport du corps de son fils, le corbillard de l’hôpital lui a réclamé 30 000 Frans, nous apprend notre interlocuteur El Hadj Ousmane Sow.

En résumé, le père du défunt Mouhamed Sow a déposé une plainte contre l’Hôpital Général de Grand Yoff pour avoir opéré son fils sans son avis en plus des importantes sommes d’argent qu’on lui a fait payer pour un résultat nul en définitive…

Dakaractu