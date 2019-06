Mounass “Tour du monde” : “J’ai offert à Mbathio Ndiaye un collier en or d’une valeur de 1.250.000 FCFA”

Le quotidien sénégalais “L’OBS” s’est intéressé à la jet-setteuse sénégalaise Maïmouna Mbodji, plus connue sous le nom de Mounass “Tour du monde”.

“Beaucoup ont jasé quand j’ai offert à Mbathio Ndiaye un collier en or d’une valeur de 1.250.000 FCFA. Ce n’est rien, comparé à ce que j’ai fait pour elle. C’est une grande amie et nous partageons notre Saloum. Je lui ai même donné un salon de 2 millions.”, a-t-elle confié.

A l’endroit de ceux qui critiquent son exhibitionnisme, elle déclare : “Aujourd’hui, je suis contente de vivre comme je l’entends. Je mène des actions sociales en direction des plus pauvres, des prisonniers. J’aide ma famille et je me fais plaisir”.