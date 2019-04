Moundiaye Cissé sur le nouveau Gouvernement : “des gens avec un passé chargé”

Certaines personnalités nommées dans le nouveau gouvernement du Président Macky Sall ne font pas l’unanimité auprès des membres de la société civile.

Invité de l’émission Faram Facce sur la TFM, Moundiaye Cissé de l’ONG 3D, de dire : « on ne s’attendait pas à voir des gens qui traînent des casseroles dans le nouveau gouvernement. Des gens qui ont un passé chargé », s’indigne le membre de la société civile.

Par contre, celui-ci magnifie le fait qu’il n’y ait pas de transhumants dans la nouvelle équipe gouvernementale. « Je pense que le Président a pris du recul et a compris que les Sénégalais sont devenus allergiques à ces transhumants. On ne peut pas critiquer le Président Macky Sall pendant 6 ans, notamment sur le PSE, qui est son cheval de bataille et après le rejoindre pour applaudir tout ce qu’il fait », s’étonne-t-il.