« La bonne stratégie est la gagnante. On verra à la fin. Mais bon, on va commencer à couper le son. On a fait assez de bruit. On va entrer dans le secret des affaires ». Voilà ce que disait Mourad Boudjellal mercredi dans les colonnes de L’Equipe . Mais voilà que le fantasque homme d’affaires s’est de nouveau exprimé lors d’une visioconférence avec la chaîne Var Azur. Pour évoquer son implication dans un autre projet, celui du Sporting Club de Toulon.

Rappelons que Mourad Boudjellal a été nommé président du club relégué en National 2 la semaine dernière, avec une clause suspensive en fonction de l’avancée de son projet de rachat de l’OM. Or, l’annonce de l’ancien patron du Rugby Club Toulon d’être impliqué du côté de l’OM dans les locaux du SCT a sérieusement agacé les supporters locaux, qui ont rappelé leur rivalité historique avec le club phocéen. Pas au point de remettre en cause la volonté de Boudjellal de ramener Toulon au plus haut niveau.

Toulon ou l’OM ? Boudjellal se donne du temps

« Je vais arriver au Sporting Club de Toulon. À moins qu’on me dise finalement on n’a plus envie, on peut toujours, ce n’est pas grave. J’ai un engagement avec Toulon. J’ai dit et répété que je veux que ce club monte en Ligue 1. Pour moi, c’est en deux étapes. On va s’occuper de la première étape et on verra ce qu’il va se passer dans les six prochains mois, puis dans les deux prochaines années. C’est sûr que si je vais à Marseille et que le Sporting monte en Ligue 2, il y aura un véritable choix à faire », a-t-il lâché à Var Azur, dans un entretien qui sera diffusé en intégralité à 18h30 ce jeudi.

Boudjellal laisse donc entendre que s’il devait débarquer à l’OM prochainement, il mènerait les deux projets de front et ne choisirait entre les deux que si Toulon se rapprochait de la Ligue 1. Mais alors, vers quel club pencherait alors son cœur ? « Je ne sais pas. J’ai 60 ans de vie à Toulon. Bon, j’en aurai 2 ou 3 ailleurs. Cela dépendra le temps que Toulon mettra. À mon avis, 3 ans c’est le maximum. Si ça se fait, je ne sais pas ce que je vais vivre. Qu’est ce que vous voulez que je vous dise ? Mes enfants sont nés à Toulon… », a-t-il répondu, laissant ainsi comprendre une préférence pour Toulon dans ce cas précis. Mourad Boudjellal pourrait donc bien réussir l’exploit de se mettre à dos une partie des supporters des deux clubs dans lesquels il souhaite s’impliquer.