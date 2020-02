PUBLICITÉ

L’arrière a ouvert sa décision de rejoindre Newcastle, insistant sur le fait qu’il n’aurait pas été un habitué de Tottenham avec les Portugais.

Danny Rose, né le 2 juillet 1990 à Doncaster, est un footballeur international anglais qui évolue au poste de défenseur à Newcastle United, en prêt de Tottenham Hotspur. Wikipédia

José Mourinho a tenu à clarifier les choses. Le technicien portugais affirme que sa relation avec Rose est au beau fixe, comme avec tous les autres membres de son effectif. « Un problème entre lui et moi ? Non. Les relations avec mes joueurs sont excellentes et j’aime vraiment travailler avec ce groupe. Et la raison pour laquelle il n’a pas été retenu pour affronter Middlesbrough était de donner du temps de jeu à Ryan Sessegnon… Et parce que la performance de Rose contre Liverpool n’était pas phénoménale », a-t-il tout de même lâché.