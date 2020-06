Si les entraineurs comme Pep Guardiola et Jurgen Klopp sont décrits comme des techniciens du football adeptes du « beau jeu », tel n’est pas le cas pour José Mourinho.

D’ailleurs, les derniers clubs qu’il a entrainés ont été plusieurs fois critiqués pour leur piètre jeu. C’est ce qui a justifié la sortie de Paul Merson, un consultant du football qui a indiqué que Harry Kane ne sera pas l’aise dans un club entraîné par le Portugais.

Une déclaration à laquelle José Mourinho a tenu à répondre via le Daily Mail: « je me sens un peu étrange à propos de certains commentaires et analyses comme ceux de Paul. Mais je dois dire que je respecte beaucoup les gens comme lui. Et parce que je les respecte beaucoup, je veux être gentil dans ma réponse. Je ne pense pas qu’il soit prêt pour une mauvaise réponse », dit-il.

Par la suite, l’ancien technicien de Chelsea, du Réal Madrid et de l’inter de Milan a ajouté : « J’essaie d’être gentil et j’essaie juste de dire quelque chose où les gens peuvent réfléchir un peu. ” J’ai eu un gars appelé Drogba, qui a joué plusieurs saisons avec moi et a marqué beaucoup du buts. Demandez-lui. J’ai également eu Cristiano Ronaldo, qui a marqué 168 buts, ce qui donne une moyenne de 56 buts par saison. J’ai un autre gars qui n’est pas aussi mauvais, Karim Benzema. Il a joué pour moi trois saisons, il n’a pas toujours commencé parce qu’il était assez jeune, mais il a marqué pour moi 78 buts en trois saisons, ce qui donne une moyenne de 26 buts par saison”, dit-il.

Mourinho ne s’est pas arrêté là. Il a ajouté Diego Milito et Zlatan dans sa liste. « J’en ai eu un autre appelé (Diego) Milito. Il a joué une saison pour moi, il a marqué 30 buts, il a remporté trois titres. Bien sûr, la moyenne est de 30. J’ai eu un autre gars qui joue pour moi une saison et demie, car dans l’autre moitié, il a eu une grosse blessure. Un grand gars appelé Zlatan. Il a marqué 58 buts, ce qui donne une moyenne de 29 par saison », termine le coach des Spurs.



