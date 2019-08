Moussa Diaw: “Me Wade ne vise qu’à trouver une porte de sortie pour son fils Karim Wade”

Derrière les audiences tous azimuts de Me Abdoulaye Wade depuis quelques temps, le professeur de sciences politiques à l’Université Gaston Berger de Saint-Louis, Moussa Diaw ne voit qu’une volonté de l’ancien président de la République de sauver son fils Karim Wade, en exil au Qatar.

Selon l’universitaire contacté par “Le Témoin”, les opposants qui défilent chez Me Wade, ne gagnent absolument rien dans ces visites chez le patriarche du Pds, puisqu’ils permettent à Me Wade de faire pression sur le pouvoir, en vue d’une résolution définitive du cas Karim Wade. Toutes ses manoeuvres n’ayant encore une fois pour but, que d’obtenir une amnistie pour son fils.