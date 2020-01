A la tête de l’école de lutte Balla Gaye 1, Moussa Ndiaye est sorti de l’ombre pour accorder une interview à nos confrères du journal Les Echos. Un entretien dans lequel il dit respecter la décision de la mère de Modou Lo qui ne veut plus que son fils combatte avec le « lion de Guédiawaye » Balla Gaye 2.

« Balla gaye 2 peut avoir beaucoup d’adversaires dans l’arène. Il peut lutter contre Bombardier, Gris Bordeaux, Tapha Tine. Mais pour Modou Lo, on respecte ce que sa mère avait dit. Elle avait dit que son fils Modou Lo ne fera jamais face à Balla. Et pourtant, le combat Modou Lo / Balla Gaye pourrait relancer la lutte, faire revenir les sponsors etc. On n’a jamais vu leur combat avoir des problèmes de quelque nature que ce soit », se désole le président de l’école de lutte Balla Gaye 2.

