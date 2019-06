Moustapha Cissé Lô : « Aliou Sall ne doit pas démissionner de la mairie de Guédiawaye, mais… »

Moustapha Cissé Lô est d’avis que le tollé actuel suscité par le scandale de 10 milliards de dollars dans lequel Aliou Sall est cité, ne doit pas le pousser à démissionner de la mairie de Guédiawaye.

« Tout comme son frère, il est allé à Guédiawaye, il s’est battu, et il a été élu. Il a eu la confiance des populations, il ne peut pas se décharger comme cela », a déclaré le président du parlement de la Cedeao, ce dimanche, dans l’émission Grand Jury de la RFM.

Et d’ajouter, « je ne lui conseille pas de démissionner ». Toutefois, a-t-il dit, « s’agissant de la Caisse des dépôts et consignations, c’est à lui d’apprécier s’il doit démissionner ou pas, pour mettre à l’aise son grand-frère, le président de la République ».