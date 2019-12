Après Me Madické Niang, le Khalife des mourides envoie Moustapha Cissé Lô à la retraite politique. « Je suis à l’APR (Alliance pour la République, parti au pouvoir), j’ai la carte du parti. Mais, je ne veux plus rien du parti ». La déclaration est faite par Moustapha Cissé Lô, le tonitruant député, qui abdique.

Repris par Vox populi, il poursuit : « J’en ai le droit. Que Macky Sall ne me nomme plus, je l’ai dit au Khalife (général des mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké). Je ne veux plus qu’il (Macky) prenne un décret pour moi. »

Et d’ajouter : « Et je ne serai plus candidat député pour l’APR ni pour la coalition BBY (Benno Bokk Yakaar). Qu’ils ne me mettent plus dans leurs schémas ». Mais cela ne veut pas dire qu’il leur tourne le dos, nuance l’apériste. Car, s’empresse-t-il de préciser : « Je ne suis pas dans l’opposition, je suis avec Macky. Je n’ai non plus aucune alliance avec quelqu’un d’autre. Je n’ai qu’un leader, Macky Sall. »

Le président de la commission du Parlement de la CEDEAO signale avoir « la bénédiction » de son marabout, et celle de Serigne Mountakha qui l’a appelé, révèle-t-il, « pour me dire qu’il ne veut plus m’entendre dans des querelles politiques, des critiques ou autre chose. Le Khalife m’a dit que ce que Serigne Touba a fait pour moi dépasse de loin tout ça. Donc, ce qu’il m’a dit, c’est ce qu’il a dit à Madické Niang ».

Reste, signale Cissé Lô, de rencontrer le chef de l’Etat, Macky Sall, et lui rendre compte de sa décision.

