Moustapha Cissé Lô n’a pas attendu longtemps pour répondre à Mahmouth Saleh qui demande sa suspension à l’Alliance pour la République (Apr). Dans les colonnes du journal Source A, le président du parlement de la CEDEAO assène ses vérités.

« Chers amis et camarades de l’Apr, sachez que mon seul interlocuteur dans le parti reste Monsieur le Président Macky Sall », a fait savoir Moustapha Cissé Lo. Avant d’ajouter : « Je ne reconnais pas de commission de discipline ».

« Un comité de discipline doit avoir un contenu »

Avec une dose d’ironie, il lance : « Laissons les grenouilles et piquons droit vers les buts. » Pour le président du parlement de la CEDEAO, « un comité de discipline doit avoir un contenu et être dirigé par un homme intègre, juste et discipliné ».

Secrétariat exécutif national

Pour rappel, lors de la réunion du Secrétariat exécutif national de l’Apr de lundi dernier, le directeur de cabinet politique du chef de l’État avait réclamé la suspension de Moustapha Diakhaté et Moustapha Cissé Lô pour fractionnisme.