Moustapha CISSE LO ne se suffit pas au communiqué envoyé par l’Institution parlementaire qu’il dirige sur l’invitation de Xaragne LO au Séminaire parlementaire et la Session extraordinaire du parlement de la CEDEAO.

Face à la presse, en marge des travaux, le président du parlement de la CEDEAO n’a pas cherché à justifier l’invitation. Pour lui, à l’instar de Macky SALL, c’est une question de vouloir et de désir.

« J’ai de l’argent pour faire ma communication, j’invite qui je veux… », martèle CISSE LO. Et au Syndicat des professionnels de l’information et de la communication du Sénégal (SYNPICS) qui s’insurge contre cette invitation, le député d’asséner : « Ces gens qui parlent qu’ils sachent qu’ils ne peuvent rien contre moi parce que je suis plus honnête qu’eux. Et je sais ce que je fais. J’ai envoyé un communiqué, ils n’ont qu’à répondre ou le publier… ».

