« C’est par les réseaux sociaux que j’ai appris mon limogeage. C’est pour cela que j’ai tenu aussitôt à le remercier via les réseaux sociaux » , confie l’ex ministre-conseiller, Moustapha Diakhaté.

Limogeage…

Invité dans l’émission « Face 2 Face » de la Rfm, Moustapha Diakhaté, ancien ministre-conseiller du président de la République est revenu sur les circonstances dans lesquelles, il a été informé de son limogeage en novembre dernier, après sa sortie sur l’éventuel 3e mandat de Macky Sall.

Rencontre…

» La dernière fois que j’ai rencontré le président Macky Sall, on avait parlé sur le ton dont je dénonce les choses. Et je lui avais dit clairement s’il n’a plus confiance en moi, il n’a qu’à retirer les responsabilités qu’il m’avait confiées », déclare Moustapha Diakhaté.

Responsabilités…

D’après lui, c’est 5 jours après leur rencontre qu’il a été démis de ses fonctions. » Quand je venais à l’Apr, ce n’était pas pour avoir un poste, car le président Macky Sall à cet époque, n’avait aucun poste de responsabilité à confier », poursuit-il.

Faites défiler vers le bas pour le prochain article