Sur sa page Facebook, Moustapha diakhaté a fait un post de soutien à Adama Sow, qui s’offusque de l’attitude de Iran Ndao et Imam Samb, qui veulent passer outre les directives du chef de l’Etat et de l’association des Imams et Oulémas du Sénégal, en prenant le contre-pied des recommandations préventives contre le coronavirus. Voici le post en question.

« La mobilisation contre la propagation du Coronavirus : condamnation des discours d’Iran Ndao et Imam Aliou Moussa Samb.

En ce qui le concerne, le Ministre de l’intérieur doit prendre ses responsabilités pour faire respecter l’arrêté portant interdiction de rassemblement.

Il n’y a pas de place pour une once de faiblesse devant l’impérieuse nécessité de combattre la propagation du Coronavirus.

Par ailleurs le CNRA doit sensibiliser les médias, les Associations d’Imams du Sénégal pour empêcher la diffusion de prêches de défiance aux instructions du gouvernement en terme de rassemblements.

Je fais mienne l’indignation d’Adama Sow lorsqu’il dit très justement : « Le discours que tiennent Iran Ndao et Imam Samb de la Grande mosquée de Dakar est irresponsable à mon avis. Comment des leaders d’opinion peuvent demander d’enfreindre la loi ? J’espère que le Prefet Djiby Diallo ou Général Tine Haut commandant de la gendarmerie connu pour sa rigueur ne laisseront exposer inutilement la vie de quelques fidèles zélés, ce vendredi. Moustapha Diakhaté je comprends ton dépit avec ces gens là! » », écrit-il.