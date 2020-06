Le Paris FC vient d’officialiser l’arrivée du milieu de terrain axial Moustapha Name (25 ans) en provenance du Pau FC. Le Sénégalais a signé un contrat pour les trois prochaines saisons. L’ancien joueur de l’As Douanes dit être prêt à relever le défi.

Pau ne voulait pas me céder

“J’ai envie de dire “enfin”. Cette signature au Paris FC est un sentiment de fierté mais également de soulagement. Les discussions avaient débuté il y a déjà un an, mais cela n’était pas possible à l’époque car Pau ne voulait pas me céder. Et puis cet hiver le club était en très bonne position pour monter donc je me devais de terminer ma mission”, a-t-il expliqué dans les colonnes du site du club visité par Senego. “Malgré tout ça”, poursuit le lion de la Téranga, “le Paris FC n’a jamais renoncé et m’a montré un réel intérêt”.

J’avais différentes propositions

Moustapha Name a été séduit par le projet de l’équipe parisienne. “J’avais différentes propositions mais le projet du Paris FC m’a vraiment convaincu. Je vais y découvrir un nouveau championnat mais je n’ai aucune appréhension. Au contraire, j’ai vraiment hâte de démarrer cette nouvelle aventure et rendre la confiance que le Paris FC me donne.” a-t-il déclaré après avoir paraphé son contrat”.

Parcours de Moustapha Name

2019-2020 : Pau FC (National 1) – 28 matchs, 5 buts.

2018-2019 : Pau FC (National 1) – 35 matchs, 4 buts.

2017-2018 : AS Douane (Ligue 1 sénégalaise).

2016-2017 : AS Douane (Ligue 1 sénégalaise).

