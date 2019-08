Le rappel à Dieu de Amath Dansokho fait réagir tous ses amis de longues dates en politique. C’est le cas du président de l’Assemblée Nationale, Moustapha Niasse, qui a fait des témoignages émouvants sur le défunt leader du PIT.

Dansokho et Macky…

« Lorsque le président Macky Sall a décidé de mettre fin à ses fonctions, de ministre d’Etat, c’est moi qui l’ai appelé directement après le Conseil des ministres. Et j’ai directement appelé Irahima Sène, qui était son directeur de cabinet. Et Amath a accepté cette décision avec une grandeur extraordinaire et tout a fait remarquable », a témoigné Moustapha Niasse.

« Je n’ai jamais eu aucun gène d’avoir Amath Dansokho comme collègue dans le gouvernement d’Abdou Diouf et comme ministre, quand j’étais chef du gouvernement », a rajouté le président de l’Assemblée Nationale.

Le bon vient temps…

Le leader de l’Afp se rappelle du temps qu’il a vécu avec le défunt leader du PIT, à l’étranger et garde un bon souvenir d’un homme qu’il dit être son mentor.

« J’ai connu Amath Dansokho à l’âge de 12 ans. Je l’ai trouvé au lycée. Et jusqu’à ce jour, on a jamais eu de différend. Lorsque j’étais le dirigeant de la jeunesse sénégalaise, on était ensemble lors des conférences internationales, à Paris, Londres, même en Amérique Latine, et nous mangions ensemble. Je garde Amath Dansokho dans mon cœur, il était un grand frère et un ami pour moi, un mentor car étant plus âgé que moi. »

Un leader de l’opposition…

« Il était notre leader dans l’opposition car toutes les réunions se faisaient chez lui. Et lorqu’on venait, il nous servait du café, du thé, nous mettait en confort sans demander rien à personne. Il n’accordait pas trop d’importance à l’argent », a-t-il fini par témoigner.

