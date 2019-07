Moustapha Niasse : « Si l’on s’appuie sur le Coran»

Moustapha Niasse a théorisé l’application des enseignements du Saint Coran pour se prémunir de la malédiction des ressources naturelles, notamment pour le pétrole. «Dieu seul est le maître du monde. Le pétrole dont l’on parle au Sénéga,l existe depuis des millions d’années, mais c’est en moment que le Bon Dieu l’a fait sortir. Cette ressource est sortie ici et nous en rendons grâce à Allah. Elle a été une bénédiction pour certains et une malédiction pour d’autres mais si nous nous appuyons sur le Coran et ses enseignements, ce sera une bénédiction pour nous», a-t-il dit.

«La foi en Dieu est la base du fondement de l’existence humaine sur terre», a-t-il ajouté. Le président de l’Assemblée nationale, Moustapha Niasse présidait hier un colloque de la Ligue islamique sur le thème «La pensée islamique authentique : méthodologie et message».