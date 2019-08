La tabaski, parce qu’elle est une fête, est aussi un moment de solidarité entre musulmans. Certains chefs religieux en profitent pour donner le bon exemple. C’est le cas de Cheikh Mahy Cissé, porte-parole de Médina Baye.

S’inspirant de son défunt grand frère, imam Hassan Cissé, Mahy Cissé a offert 262 moutons aux nécessiteux, 240 chèvres aux handicapés et 380 boeufs aux écoles coraniques.

Ce geste de solidarité, répété depuis quelques années, a pu atteindre cette dimension grâce à la participation de disciplines du Cheikh, originaires de la Turquie, de l’Afrique du Sud et de Singapour.

Venu représenté le gouverneur de la région de Kaolack, Dr Diallo, chef du service de l’Elevage a magnifié cette solidarité. « Nous sommes venus voir pour que l’année prochaine, les services de l’élevage puissent accompagner le Cheikh », déclare-t-il.

Parmi les bénéficiaires, Fama Diop. Assise sur chaise roulante, elle exprime toute sa gratitude à Cheikh Mahy Cissé. « Nous rendons grâce à Allah et nous prions pour Cheikh Mahy. Grâce à lui, j’ai quoi sacrifié. Et c’est la troisième fois », souligne-t-elle.

Bras droit du religieux, Ousmane Diop précise que le Cheikh a insisté pour que les personnes vivant avec un handicap soient particulièrement ciblées.

À noter également que les bénéficiaires sont issus de plusieurs villages non loin de Kaolack, comme Kossy, Taïba ou Ndiobène. Un ciblage qui s’explique aussi par le manque de moyens noté dans le monde rural.