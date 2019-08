Mouvement dans la police : le commissaire Yague pressenti pour être Dga, Idrissa Cissé Dpj

Nos drones sont formels. Il va y avoir un petit mouvement dans notre vaillante Police nationale. Aly Ngouille Ndiaye, qui est allé à La Mecque pour 15 jours, veut, dit-on, faire quelques réglages. Le commissaire Seydou Bocar Yague, compétent, posé, flic jusqu’à la moelle, va quitter son remuant fauteuil de Directeur de la Police judiciaire. Il est pressenti Directeur général adjoint de la Police.

Commissaire Yague est un vieux de la vieille, mais très branché. Le poste de Dpj vacant, c’est un autre commissaire redoutable qui est pressenti pour l’occuper. Idrissa Cissé est l’actuel patron de l’Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants (Ocrtis). Sous son magistère, le Sénégal a fait ses plus importantes prises. Présenté comme un dur à cuire, qui ne badine pas avec ceux qui badinent avec la loi, commissaire Cissé a été le commissaire de Mbacké avant de servir au commissariat du 4earrondissement et de se retrouver à la redoutable Division des investigations criminelles (Dic). Si ces nominations se confirment, les autorités auront fait les choix les plus judicieux possibles dans le secteur, au moment où l’insécurité est grandissante dans nos villes et quartiers.

Gawlo.net (Avec Les Échos)