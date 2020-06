Le ministère de la Santé va payer les primes des médecins doctorants des centres de traitement des épidémies de Diamniadio et de Dalal Diam. C’est du moins l’annonce faite par la directrice générale de la Santé, Marie Khemesse Ngom en visite à Kédougou dans le cadre du lancement de la campagne de chimio prévention saisonnière contre le paludisme.

Les médecins doctorants des centres de traitement des épidémies (Cte) de Diamniadio et de Dalal Diam regroupés au sein d’un collectif pour dénoncer le non-respect des engagements de leur ministre de tutelle doivent pousser un ouf de soulagement. Et pour cause, le ministère de la Santé par la voix de la directrice générale de la Santé annonce un certain nombre de mesures les concernant. En réaction à ce mouvement d’humeur des médecins doctorants, Marie Khémesse Ngom, avoue: « C’est l’occasion de saluer le civisme et la détermination des agents de santé mais également des agents sur le plan social, des étudiants en médecine. Je pense qu’il y a eu beaucoup de volontariat autour et ce sont des choses parfois qui ne peuvent pas manquer. Mais ce qui est important, c’est que la solution est là. Je pense que même certains ont été payés mais il faut dire que c’est beaucoup qui sont partis pour un volontariat mais je pense que c’est un problème qui va être réglé. Je ne pense même pas qu’un médecin puisse jeter l’éponge. C’est juste une caricature mais ils sont tous autour des malades », explique-t-elle.

Il faut rappeler que le collectif des médecins doctorants des centres de traitement des épidémies de Diamniadio et Dalal Diam a annoncé ce 25 juin la « cessation de toutes les activités de prestation médicale dans les centres de traitement des épidémies. » Reste à savoir si cette annonce pourrait convaincre ces médecins à suspendre leur mouvement de grève pour continuer à accompagner le ministère de la Santé dans ce processus de lutte contre la COVID-19.