Le Bureau Exécutif National (BEN) du Syndicat des Travailleurs de la Justice (SYTJUST) a décrété encore 48 heures de grève renouvelables couvrant les jeudi 2 et vendredi 3 juillet 2020 pour exiger à nouveau la mise en œuvre du protocole d’accord du 17 octobre 2018; la publication au Journal officiel des décrets n° 2018 – 2259 du 14 décembre 2018, n° 2018 – 2260 du 14 décembre 2018 et n° 2018 – 2261 du 14 décembre 2018; mais aussi l’organisation des formations préalables au reclassement des travailleurs de la Justice dans leurs nouveaux corps et nouvelles hiérarchies respectifs, en vertu des dispositions transitoires du décret n° 2019-413 portant création du Centre de Formation judiciaire (CFJ) et fixant ses règles d’organisation et de fonctionnement et en vertu des dispositions transitoires du décret n° 2019-575 du 5 février 2019 modifiant le décret n° 2011-509 du 12 avril 2011 portant statut du cadre des fonctionnaires de la Justice. Après une semaine de paralysie complète du secteur de la Justice, le syndicat compte passer à la vitesse supérieure en marchant le 14 Juillet prochain. Le SYTJUST, profitant de la levée de l’état d’urgence, a déposé ce 1juillet 2020 à la préfecture de Dakar une nouvelle déclaration d’intention d’organiser une marche pacifique le mardi 14 juillet 2020 à Dakar sur le boulevard général De Gaulle pour élever la lutte d’un cran.