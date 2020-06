M.Icey présente la vidéo “Miami” de son “Bad Boy from Senegal E.P. Miami est le premier single de la pièce prolongée.

Le plus Nigérian des Sénégalais

La vidéo “Miami” de son “Bad Boy from Senegal E.P, est sortie, ce vendredi 26 juin, aux Etats-Unis. Un tube qui fait danser les fans éparpillés dans les quatre coins du monde. L’artiste vedette est basé à Indianapolis, aux Etats-Unis.

Les plus grands artistes africains

Son E.P composé de 9 titres, présente certains des plus grands artistes africains. Une façon pour le Sénégalais d’être en osmose avec ses fans en Amérique et en Afrique. Mr. Icey, le plus Nigérian des Sénégalais, à l’état civil, Babacar Diop, a regagné le pays de l’Oncle Sam à l’âge de 16 ans.

Regardez :

