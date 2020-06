La succession de Luis Suarez (33 ans) est un sujet auquel réfléchit le FC Barcelone depuis de longs mois. Ce lundi, Mundo Deportivo révèle que parmi les multiples pistes envisagées au fil du temps, celle menant à Marcus Rashford (22 ans) aurait pu aboutir l’été dernier. Lors de la saison 2018-2019, les Blaugranas s’étaient renseignés sur l’attaquant de Manchester United, alors âgé de 21 ans et dont le contrat expirait alors en juin 2020. La cible apparaissait intéressante car les Red Devils étaient menacés de voir leur joueur formé au club partir librement un an plus tard. Selon le quotidien catalan, le joueur, sondé par le club culé à l’époque, voyait d’un bon œil un départ vers le Camp Nou, qui lui aurait permis de franchir un palier sportif et économique.

Mais alors que les discussions s’accentuaient avec l’entourage du joueur et que ses frères, qui gèrent ses intérêts, avaient garanti à Barcelone qu’ils feraient le forcing pour quitter MU et rejoindre la Catalogne, Marcus Rashford a fait machine arrière. L’international anglais, après mûre réflexion, avait en fait estimé que ce n’était pas le moment de quitter le club pour rejoindre un nouveau pays, une nouvelle culture, une nouvelle langue mais aussi un autre type de football ou encore un vestiaire rempli de stars comme le FC Barcelone. De leur côté, les Red Devils avaient appris l’intérêt du club culé via la presse espagnole et donc pris conscience du danger qui rôdait sur ce dossier. Manchester United a finalement blindé sa pépite, qui a prolongé son contrat jusqu’en 2023 (plus une année supplémentaire en option) avec son club formateur.