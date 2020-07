Plus le temps passe et plus Manchester United se frotte les mains en voyant les prestations de Bruno Fernandes. Impérial depuis son arrivée cet hiver, le milieu de terrain portugais s’est une nouvelle fois distingué mardi soir. Les Mancuniens se sont imposés facilement (3-0) à Brighton , avec notamment un doublé de l’ancien joueur du Sporting CP. Ses qualités sautent aux yeux. Patrice Évra, ancienne gloire du club, est séduit par les performances du néo-Red Devil comme il l’a fait savoir sur Sky Sports après cette rencontre comptant pour la 32e journée de Premier League.

« Il veut le ballon, il veut jouer. C’est ce que j’aime dans sa personnalité. Il n’a pas peur. Il veut créer des opportunités, il veut marquer des buts. C’est un joueur tellement positif. Pour moi, il a fait la différence. Si United est, en ce moment, dans cette position … ils devraient dire merci à Fernandes. Je respecte tous les joueurs, ils font un excellent travail. Mais je pense qu’il était un facteur clé. Il était vraiment important », s’est réjoui celui qui a porté le maillot de MU pendant huit années. Bruno Fernandes tire l’équipe vers le haut, et c’est bien là que son apport est considérable.