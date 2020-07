La suite après cette publicité

Le suspense est levé. Manchester United annonce la prolongation des prêts de Chris Smalling (30 ans) à l’AS Roma et Alexis Sanchez (31 ans) à l’Inter Milan.

Initialement cédés jusqu’au 30 juin, les deux joueurs pourront terminer la Serie A. Il sera temps ensuite de décider de leur avenir à plus long terme.

The latest on @Alexis_Sanchez and @ChrisSmalling #MUFC

— Manchester United (@ManUtd) July 1, 2020