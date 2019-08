Pour leur deuxième match du Mundialito, le Sénégal bat l’Espagne, la championne d’Europe (3-2).

Les Lions se relancent

Dans le cadre du Mundialito, les Lions du sable ont disposé mercredi, de l’Espagne, sur la marque de trois buts à deux. Une manière pour eux de se relancer après leur première sortie catastrophique, face au pays hôte, le Portugal.

Première défaite

Lors de la deuxième journée de la compétition, les champions d’Afrique ont infligé à l’Espagne sa première défaite au Mundialito de beach soccer. Qui se déroule dans la ville portugaise de Nazaré. Les Espagnols ont été surpris par le départ en trombe des hommes de Ngalla. Et, les tentatives de Joaquin Alonso n’ont pas abouti,

Babacar Fall, l’un des meilleurs

Le but de Babacar Fall, l’un des meilleurs joueurs du continent africain, a annihilé les chances de l’Espagne, rapporte sefutbol.com visité jeudi, par senego. En effet, les Espagnols voulaient réagir, mais rien ne semblait fonctionner. A tel point que le Sénégal a pris l’avantage grâce à un but de Diagne. Mais son deuxième but avait fini de sceller le sort des Espagnols (0-3). à trois minutes du coup de sifflet final.

Réduction du score

Mais les Espagnols ont tout fait pour revenir au score en marquant à deux reprises grâce à Chiky et Javi Torres. A deux minutes du coup de sifflet final, la championne d’Europe, qui fera face au Portugal, ce jeudi (19:30), a eu deux balles au poteau. Mais Al Seyni et ses coéquipiers avaient déjà scellé le match.