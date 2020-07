“Je le prends avec un sourire”

Si Jean-Marie Bigard a fait part de ses ambitions politiques, Claude de Koh-Lanta de son côté ne compte pas se lancer dans la politique. Pour autant, il a fait parler de lui lors du second tour des municipales 2020 le 28 juin dernier. Un habitant de Rennes n’a pas hésité à mettre le nom de l’aventurier de TF1 sur un bulletin de vote : “Nous avons eu pas mal de bulletins nuls, c’est plutôt divertissant au milieu du comptage qui est très automatique. Le dépouillement a été stoppé quelques instants pour notifier la nullité du bulletin. Celui-ci nous a clairement davantage amusés que les autres”, a confié une assesseure présente lors du dépouillement dans les colonnes de Ouest France. Face à cette histoire assez étonnante, Claude a finalement réagi auprès de nos confrères du HuffPost ce mardi 30 juin.

Et ce vote a beaucoup amusé Claude : “De toute façon, c’est considéré comme un vote blanc (le vote est nul, ndlr), je le prends avec le sourire. C’est un petit coup de com’ pour la ville ou peut-être un coup de com’ personnel. Je le prends plus comme un clin d’oeil. Je veux bien apporter ma pierre à l’édifice concernant des associations et des choses écologiques, mais la politique ce n’est pas du tout mon truc”. Claude a profité de cet entretien pour révéler que la période post-confinement n’a pas été facile pour lui : “La période de confinement m’a protégé en premier temps parce que le soir on ne sortait pas souvent, c’était un peu plus calme. Actuellement, je n’ai pas de souci avec cela, je suis assez tranquille et très proche des gens. Après, on respecte la distance ou pas, on s’approche ou on ne s’approche pas, c’est peut-être ça le plus embêtant. J’ai été beaucoup sollicité et c’est vrai que c’est fatigant”.

Par Alexia Felix