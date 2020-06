“Ce grand moment de solitude que je viens de vivre”

Après le report du deuxième tour des élections municipales en raison de la pandémie de coronavirus, c’est finalement dimanche 28 juin que les électeurs étaient attendus dans les bureaux de votes. En raison de cette actualité politique, de nombreuses chaînes ont modifié leur programmation et diffusé des éditions spéciales. C’est le cas de France 2 qui proposait un direct à partir de 20 heures avec l’annonce des premiers résultats. Tout au long de la soirée présentée par Anne-Sophie Lapix et Laurent Delahousse, les invités se sont succédés sur le plateau. Le présentateur a commis un lapsus qui a fait réagir une invitée. Explications.

Philippe Moreau Chevrolet, professeur de communication politique à l’IEP de Paris, était présent sur le plateau de France 2. Alors qu’il est interrogé sur le ressenti des Français quant à la gestion de la crise sanitaire par Emmanuel Macron, il déclare : “Il y a 56% de ‘non’ et quand on leur demande si Macron va être affaibli ou renforcé, il n’y a que 52% de ‘oui’. Par contre, ce qui est intéressant, c’est qu’il n’y a aucun concurrent qui émerge contre lui et ça c’est intéressant”. Laurent Delahousse réagit à cette déclaration par : “Le seul concurrent qu’il peut avoir, c’est Eric Raoult pendant la campagne”. Un lapsus sur le nom du scientifique qui a beaucoup fait parler de lui pendant le confinement. Une invitée corrige alors le journaliste, “Didier, Didier !” Eric Raoult est un ancien homme politique qui a notamment été député et maire du Raincy. Laurent Delahousse s’exclame alors, “Ce gros moment de solitude que je viens de vivre…. C’est énorme ! Non mais franchement, on est fatigués à cette heure-ci !”

Par Valentine V.