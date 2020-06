Anne Hidalgo fustigée par ses adversaires

Avant le second tour des élections municipales ce dimanche 28 juin, Anne Hidalgo, Rachida Dati et Agnès Buzyn, toutes candidates à la mairie de Paris , devaient débattre sur BFMTV ce mercredi 24 juin. Seulement, ce rendez-vous n’a pas eu lieu en raison de la grève des salariés de la chaîne d’information ainsi que de RMC contre un plan de leur direction annonçant la suppression d’un tiers des postes. Face à ces circonstances, la maire sortante de Paris, Anne Hidalgo, n’a alors pas souhaité participer au débat. “Je ne peux pas fermer les yeux sur la situation de ces salariés, et dans ces conditions, parce que le débat démocratique doit se dérouler dans des conditions sereines, je ne participerai pas au débat”, a-t-elle déclaré dans un communiqué. Avec le retrait ensuite d’Agnès Buzyn, le débat a été reporté ce jeudi 25 juin.

Mais la décision en solidarité avec les grévistes de la favorite du second tour, n’est pas passée pour Rachida Dati. “Je regrette l’instrumentalisation d’un combat légitime dans une période très troublée. Mme Hidalgo n’a fait que fuir les questions sur son bilan”, a lancé la candidate des Républicains auprès du Parisien. Un élu Les Républicains fustige lui davantage Anne Hidalgo : “C’est vraiment se foutre de la gueule du monde que de refuser ce débat à quatre jours d’une élection. C’est indigne de la la maire de Paris de se livrer à cette petite manœuvre à deux balles”. Et même son de cloche du côté de l’entourage d’Agnès Buzyn : “Comme souvent, Anne Hidalgo est dans la tactique politique pure. Elle s’appuie sur les grévistes de BFM pour envoyer un signal à ses électeurs les plus à gauche afin de leur dire : Je suis avec vous”. Bien que le débat soit reporté, son maintien reste toutefois incertain. Une assemblée générale cet après-midi décidera de la reprise ou non du mouvement social.

