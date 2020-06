Le 15 mars dernier, en pleine crise du coronavirus, le gouvernement avait annoncé le maintien du premier tour des Municipales 2020. Trois candidates étaient en tête à Paris : Anne Hidalgo (PS), Rachida Dati (LR) et Agnès Buzyn (LREM). Deux jours après, au lendemain d’une allocution faite par Emmanuel Macron, les Français ont dû rester chez eux, confinement oblige. Le deuxième tour avait donc été décalé à une date ultérieure. Finalement, c’est ce dimanche 28 juin que la population a pu voter pour la seconde fois afin d’élire le maire de Paris. Et c’est Anne Hidalgo qui est arrivée en tête, avec 49,3% des suffrages. Devant le parvis de l’Hôtel de Ville, la maire réélue a prononcé un discours.

“Je veux remercier l’ensemble des citoyens qui se sont déplacés, malgré la crise du coronavirus et ceux qui se sont mobilisés pour cette élection. Par cet acte, vous avez montré votre attachement à votre démocratie (…) Vous avez choisi l’espoir, un Paris qui respire, une ville plus solidaire qui ne laisse personne sur le bord du chemin. Je salue Agnès Buzyn et Rachida Dati (…) J’espère que nous pourrons travailler ensemble pour les Parisiennes et les Parisiens (…) Nous expérimenterons d’autres manières de faire vivre la démocratie parisienne. La victoire a du sens, car elle est collective. Ce mandat est la plus belle des responsabilités. Avec mon équipe, nous serons là”.

Un discours “national” ?

Un peu plus tard, Rachida Dati a réagi à sa défaite. Elle s’est félicitée d’avoir “redressé la droite à Paris”. Et de poursuivre : “Nous n’avons pas rendu vie à un parti, nous avons rendu vie à des valeurs. Nous n’avons pas rendu vie à une ligne, nous avons rendu vie à une espérance”. Elle a ensuite évoqué l’absention pour ce second tour, qui s’élève à 59%. “Cette abstention ne me décourage pas, elle me conforte dans mon engagement politique”. Sur Twitter, son discours n’a pas manqué de faire réagir les internautes, l’un d’eux le qualifiant de “national”. “Elle évoque longuement l’absention”, a-t-il aussi souligné. “Heu… Le discours de Dati… Quelqu’un lui a dit qu’elle n’avait pas gagné ?”, a poursuivi un autre.

S’il fallait une preuve supplémentaire que Paris manque cruellement de prise en charge en santé mentale, écoutez donc Rachida Dati qui fait un discours comme si elle avait gagné et Agnès Buzin qui finit son discours par « ville où j’ai soigné » c’est chaud quand même — Aurélie (@MrsAurelie) June 28, 2020

Rachida Dati fait un discours national, et évoque longuement l’abstention. “Si le politique ne fait pas la preuve de sa capacité à réduire les fractures, la Nation est en danger”. Voit-elle plus loin que Paris ? #Municipales2020 @BFMParis — Pierre Rigo (@pierrerigo) June 28, 2020

Le discours de Dati pour Paris n’a pas dû être celui que les parisiens auraient voulu entendre !… https://t.co/B47F0vGKQP — SEPT AINSI (@septainsi) June 29, 2020

Heu…. le discours de Dati…. quelqu’un lui a dit qu’ elle n’avait pas gagné ? — Jacquet Céline (@Kaasi17) June 28, 2020

