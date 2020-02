Celui a qui a porté les couleurs de l’OM et du Sénégal est candidat dans les XVe et XVIe arrondissements.

Il a décidé de faire son entrée sur le terrain politique. L’ancien footballeur de Marseille (OM), Mamadou Niang, annonce ce mercredi, à 20 Minutes, qu’il est candidat aux municipales dans la ville des Bouches-du-Rhône sur la liste LREM.

L’ex-attaquant, auteur de cent buts avec l’OM entre 2005 et 2010, sera candidat dans les XVe et XVIe arrondissements, au Nord-Est de la ville méditerranéenne. Il sera sur la liste de Saïd Ahamada, soutenu par Yvon Bertrand, candidat du parti présidentiel à la mairie de la ville.

« J’ai envie de changer les choses dans cette ville qui a énormément de besoins », déclare Niang, passé par le Qatar et la Turquie en fin de carrière avant de la terminer à Arles-Avignon. Yvon Bertrand rappelle, pour sa part, le passé de capitaine de l’OM de Niang pour justifier son implication dans la vie politique locale. Il insiste aussi sur son engagement associatif dans plusieurs quartiers. Mamadou Niang fait notamment partie de la direction de l’Athlético Marseille, anciennement Marseille Consolat, une cité de la ville.

Dîner avec Macron

« On a pas mal de gamins qui sont issus des quartiers en difficulté, mais on les aide à sortir de ce contexte et à se donner un avenir. Je veux aller à leur rencontre, discuter avec eux, les inciter à s’inscrire sur les listes électorales, et à aller voter », explique l’ancien joueur qui s’est aussi distingué avec l’équipe du Sénégal.

Il raconte que son engagement pour la ville fait suite à un dîner avec le président de la République, Emmanuel Macron, supporter revendiqué du club phocéen. « Marseille a besoin de changement, on le sait tous, mais personne ne fait quoi que ce soit. On est là pour gagner », proclame-t-il.

