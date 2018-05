GALSEN221 – Waly Ballago Seck s’assure de toujours être en phase avec la « température ambiante ». En cette période de ramadan, et alors que les spectacles ont été rangés au tiroir, le fils de Thione a sorti un single intitulé « Thank You Allah ». Une nouvelle chanson qui vient se camper au décor et qui accompagnera les fans de l’artiste durant ce mois béni.

