GALSEN221 – Admow est un spécialiste des clips bien travaillés depuis le début de sa carrière et il ne compte pas changer son fusil d’épaule si on se fie à la bande-annonce de sa prochaine vidéo qui sera intitulée « Yama doy ». Cette dernière sera une nouvelle fois riche en couleurs et une jolie demoiselle, comme bien souvent, accompagnera l’artiste aux sonorités mélodieuses et à la voix d’ange.

Galsen221.com