GALSEN221 – Dudu Fait des Vidéos ne rigole pas avec sa carrière d’artiste… musicien. Devenu célèbre sur la toile grâce à ses vidéos humoristiques, il a petit à petit ajouté la musique à son arc. Le Youtubeur a d’ailleurs sorti un album depuis quelques jours et, dans ce sens, il vient de dévoiler un clip intitulé « Dawlene », sur lequel il est en collaboration avec One Lyrical qui n’est plus à présenter dans le milieu du rap sénégalais.