GALSEN221 – Si Youssou Ndour a du mérite, c’est aussi parce qu’il a su traverser les époques. Il y a bientôt 50 ans, il faisait déjà bouger les foules à l’étranger. Ces images, d’une extrême rareté, viennent nous le rappeler. C’était en 1986, lors de la Journée Internationale de la Paix (International Day of Peace dans l’immeuble des Nations Unies, à New York. Malgré les années qui sont passées et la multitude d’artistes qui a vu le jour, le « roi du Mbalakh » reste une star interplanétaire dont les sorties sont très attendues à travers le monde entier.