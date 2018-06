GALSEN221 – Mamoudou Gassama est LA star actuelle en France et dans le monde entier. Tout le monde ne parle que de lui et de son exploit. Poussant le bouchon un peu plus loin, Saga Love a décidé de lui dédicacer une chanson intitulée « Araignée noire », en hommage au fait qu’il ait grimpé quatre étages à mains nues pour sauver la vie d’un enfant suspendu dans le vide.

Galsen221.com