Le jeune de Grand Yoff Dip Doundou Guiss ne cesse de conquérir le public Sénégalais de par ses textes et son style de Rap. Habitué à nous en mettre plein la vue dans ses vidéos, ce dernier nous revient avec un extrait de sa prochaine vidéo « Me N You ». Un clip qui promet.

