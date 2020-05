Mycose de la peau, des ongles, du v***n ou de l’intestin : l’envahisseur est le candida. Et si vous tentiez les méthodes naturelles pour déloger cethôte indésirable ? Le point sur les méthodes naturelles pour soigner la candidose avec Thierry Morfin, naturopathe.

La propolis verte

Pourquoi ça peut marcher ?

Tout à la fois antibactérienne, anti-inflammatoire, antioxydante et antifongique, la propolis verte agit sur la destruction des Candida albicans, le champignon responsable de la candidose. Elle stimule en plus le système immunitaire et favorise le rééquilibrage de la flore intestinale.

Comment on l’utilise ?

On peut la prendre en extrait ou en gélules.

Mycose cutanée ou unguéale : ouvrir une gélule et mélanger son contenu à 1 cuillerée à café de miel. Appliquer sur la zone touchée matin et soir. Faire une cure de 21 jours. Mycose vaginale : en extrait, prendre 8 gouttes matin et soir pendant 1 mois. En gélules, suivre les indications du fabricant. Mycose digestive : 2 gélules à prendre à chaque repas. Faire une cure de 21 jours, suivie d'un arrêt de 7 jours. En cure de 2 mois.

L’extrait de pépins de pamplemousse

Pourquoi ça peut marcher ?

L’extrait de pépins de pamplemousse (EPP), puissant antifongique et antibactérien, est efficace sur plus de 500 souches, sans endommager la flore intestinale ni avoir d’effets secondaires. Choisir un EPP dosé à 1 200 mg.

Comment on le prend ?

Mycose cutanée ou unguéale : appliquer 1 goutte pure 3 fois par jour sur la zone touchée, jusqu'à la guérison. Mycose vaginale : diluer 5 gouttes dans 1 cuillerée à soupe d'huile de sésame. Imbiber un tampon hygién***e et l'introduire dans le v***n. Le garder pendant 3 heures, 1 fois par jour pendant 1 semaine. Mycose digestive : prendre 10 gouttes dans un verre d'eau ou de jus de fruits 100 % pur jus, 3 fois par jour pendant 21 jours, avec un arrêt de 7 jours. En cure de 2 mois.

L’huile essentielle de tea tree

Pourquoi ça peut marcher ?

Antifongique et antibactérienne, l’huile essentielle (HE) de tea tree ou d’arbre à thé stimule aussi les défenses immunitaires.

Comment on l’utilise ?

Mycose cutanée ou unguéale : mélanger 1 goutte à une noisette d'huile végétale de noix de coco (antifongique et anti-levure naturelle). À l'aide d'un Coton-Tige, appliquer sur l'ongle malade. Masser pour bien faire p********r. Matin et soir jusqu'à guérison. Si la mycose fait de la résistance, mélanger, dans un flacon opaque, 20 gouttes d'HE de tea tree, 20 gouttes d'HE de lavande officinale et 20 gouttes d'HE de sarriette dans 60 gouttes d'huile de noix de coco. Appliquer 1 goutte de la préparation matin et soir. Et mettre un petit pansement pour la nuit. Mycose vaginale : mettre 1 goutte d'HE de tea tree sur un Coton-Tige imbibé d'huile de coco (antifongique). Appliquer sur la zone touchée 2 ou 3 fois par jour jusqu'à guérison. Mycose digestive : pas d'HE dans ce cas.

Le macérat de bourgeons de noyer

Pourquoi ça peut marcher ?

Régulateur de l’équilibre acido-basique, le bourgeon de noyer aide à régénérer l’intestin et à enrayer la progression du Candida.

Comment on l’utilise ?

Quel que soit le type de mycose, prendre 6 gouttes 3 fois par jour pendant 21 jours. Arrêter 7 jours et reprendre. Cure de 3 mois.

Le lapacho, quésaco ?

Arbre d’Amérique latine, le lapacho ou pau d’arco contient du lapachol, qui a une forte action antifongique, efficace contre le Candida albicans. Jeter 12 à 15 g de plante dans 1 litre d’eau frémissante, laisser infuser 15 minutes puis filtrer.

Boire 3 tasses par jour, en cure de 21 jours.

