La pandémie de covid-19 laisse des traces. Nabilla peut en témoigner ! La jeune femme est actuellement confinée à Dubaï avec son mari, Thomas Vergara et leur fils, Milann. Mais tout ne se passe pas comme prévu. Les tensions se multiplient et le couple vit très mal cette période. Chacun de leur coté, les anciens participants des Anges ont exprimé leur avis et ressenti sur la situation.

“Je viens de voir passer Nabilla. J’ai dû rêver, cela fait dix jours que je ne l’ai pas vue”, indiqué le jeune papa qui indiquait vivre dans une aile de leur villa tandis que sa belle vivait dans une autre. “Le pire, c’est que je ne sais même pas pourquoi on en est là (…) Je pense qu’on ne se supporte plus. On ne va pas se mentir, le confinement, ça a foutu un bordel énorme.”

D’ailleurs les deux tourtereaux se sont disputés en plein live sur Instagram.

“Je pense que le confinement a foutu le bordel dans beaucoup de vie de couples. (…) La première semaine ça pouvait aller pour tout le monde. Mais ils ont pas l’habitude de rester 24/24 ensemble”, a confié l’ancien de Secret Story. “Moi ce qui me manque est de voir d’autres personnes, le contact avec la famille, les amis, même dans la rue, aller échanger avec les gens dans la rue”, a confié l’influenceuse avant que les échanges ne fassent plus houleux. “Pourquoi tu parles aux gens dans la rue toi ?, a-t-il rétorqué. Dans la rue tu marches la tête baissée. (…) De quoi tu parles ? C’est le problème de ma femme, ma femme elle confond tout. Elle te dit un truc mais elle joue tout le temps à un jeu d’énigme…”, lui a-t-il lâché.

Nabilla stressée par le virus

Jeudi 21 mai, sur Snapchat, Nabilla a évoqué le le déconfinement. “On traverse quand même une époque compliquée. Ok on est déconfinés mais pour moi c’est comme si on l’était encore”, a-t-elle dit avant d’évoquer les conséquences du virus : “Il y a personne dans les lieux publics. On sent qu’il y a eu un drame. Et qu’il y a encore des séquelles (…) C’est une époque pas facile. C’est pesant. On ne peut pas se projeter. On ne sait pas comment ça va évoluer. C’est terrible”, a-t-elle poursuivi avant de dresser un triste constat : “On ne sait pas quand les frontières vont ouvrir. Je pense qu’il y a aura un après Corona.ça ne sera plus pareil”.



