Ce n’est pas la meilleure des périodes pour Nabilla Benattia et Thomas Vergara. Le couple fait face à quelques difficultés depuis le début du confinement provoqué par la pandémie de covid-19. C’est le jeune homme qui l’expliquait sincèrement à sa communauté sur Snapchat fin avril.

“Je vais pas vous mentir, ça fait quelques jours qu’avec Nabilla on ne se parlait plus trop, dû au confinement. Je pense qu’on en a ras le bol. On a pas divorcé mais c’est juste que le temps se fait long et on se cherche des problèmes là où il n’y en a pas, donc voilà. Je vous le dit parce qu’en ce moment, on faisait un peu chambre à part”.

Quelques jours plus tard, les internautes sont revenus aux nouvelles pour savoir si la situation s’était améliorée…

“Je viens de voir passer Nabilla. J’ai dû rêver. C’est peut-être la chaleur. Ça fait dix jours que je ne l’ai pas vue. C’est un peu chaud en ce moment. Le confinement, ce n’est pas ce qu’il y a de mieux”, a lâché l’ex-candidat des Anges et de Secret Story précisant vivre d’un coté de la villa, et sa femme de l’autre.

“On ne se croise pas. (…) On se fait la garde partagée du petit à la maison. C’est sympa… Le pire, c’est que je ne sais même pas pourquoi on en est là. C’est très spécial. Je ne comprends pas. Je pense qu’on ne se supporte plus. Après on ne va pas se mentir, le confinement ça a foutu un bordel énorme. (…) Ça faisait très longtemps qu’on ne s’était pas disputés. Peut-être qu’on a fait le tour ? Peut-être que c’est la fin aussi, sait-on jamais“.

Espérons que la fin du confinement soit rapidement prononcée à Dubaï… Toutefois, malgré la crise, Nabilla n’oublie que Thomas est l’homme de sa vie :

