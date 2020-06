“Mon fils Milann, c’est toute ma vie”

Depuis leur rencontre il y a près de huit ans, Nabilla et Thomas Vergara sont devenus un couple soudé, malgré plusieurs aléas au début. Passés au-dessus des épreuves comme lors du confinement , Nabilla et Thomas Vergara vivent désormais une nouvelle aventure avec la naissance de leur fils Milann, âgé de huit mois. Depuis Dubaï où elle s’est installée avec son époux, Nabilla s’est confiée à Gala ce jeudi 25 juin, sur son histoire d’amour avec Thomas Vergara et l’arrivée de leur premier enfant. “Au début, on nous avait parlé du cap des trois ans, j’avais regardé le film (L’amour dure trois ans, de Frédéric Beigbeder, ndlr), cela m’avait un peu effrayée. Puis, on a passé cette étape. On a fait le tour du monde trois fois et vécu plein d’expériences ensemble. Il nous manquait quelque chose pour nous épanouir encore plus. Maintenant, avec notre fils, on a trouvé un équilibre. En amour, il faut toujours se renouveler. On est vraiment fous amoureux”, a raconté Nabilla.

Entre les forts caractères de Nabilla et Thomas Vergara, les disputes ne sont néanmoins pas évitable. “Parfois, ce n’est pas évident, on est comme tous les couples, on se dispute aussi, on ne peut plus se voir… mais ça ne dure jamais longtemps. On a la chance d’avoir une très grande maison. En général, quand vraiment ça ne va pas, chacun va dans une chambre, ça dure une journée et le lendemain matin, au petit déjeuner, tout s’est arrangé, on s’est manqués, on se demande comment ça va, on se dit : ‘Allez on oublie !’”, a confié Nabilla à Gala. Heureuse en couple, la star de la télé-réalité est aussi comblée avec son fils Milann qui a changé ses habitudes : “Avant, dès le réveil, je faisais des petits soins de beauté, je prenais beaucoup de temps pour moi. Aujourd’hui, bien sûr, je m’occupe encore de moi mais Milann passe avant tout”. “Mon fils Milann, c’est toute ma vie. Je suis beaucoup moins centrée sur moi-même et sur mon mari. Je m’oublie parfois”, assure Nabilla qui envisage d’avoir un deuxième enfant.

Par Marie Merlet