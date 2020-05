“Il y a des milliers de personnes qui ne se sentent pas en sécurité face à un flic, et j’en fais partie. Je ne parle pas des manifestants, je parle des hommes et des femmes qui vont travailler tous les matins en banlieue et qui se font massacrer pour nulle autre raison que leur couleur de peau. C’est un fait”. C’est ce qu’avait expliqué Camelia Jordana le 23 mai dernier, sur le plateau de l’émission “On n’est pas couché” sur France 2. Des propos osés qui ont fait réagir jusqu’au ministre de l’intérieur, Christophe Castaner, et qui ont ricoché sur… Nabilla !

“Quel condescendance !!! Pauvre mec”

Exilée à Dubaï depuis la naissance de son fils, Milann, la star de télé-réalité a été mêlée à cette affaire bien malgré elle… En effet, ce 25 mai, l’avocat et chroniqueur Gilles-William Goldnadel l’a citée dans un tweet moqueur. Tandis que Camélia Jordana a proposé au ministre de “débattre en direct avec lui sur le plateau de son choix”, l’ex chroniqueur de Thierry Ardisson a jugé cette initiative trop audacieuse voir insolente. Ce dernier a ainsi taquiné sur Twitter : “Hormis Nabilla, je ne vois personne qui puisse vous tenir tête dans l’espace intellectuel”.

Pas d’accord pour être l’idiote utile de Gilles-William Goldnadel, Nabilla a tout de suite réagi sur la Toile. Elle a publié une tweet dénonçant : “Quel condescendance !!! Pauvre mec” agrémentant ce coup de gueule de smiley morts de rire, signe qu’elle n’est pas complètement susceptible.

Quel condescendance !!! Pauvre mec https://t.co/C7D3VCgmeS — Nabilla Vergara (@Nabilla) May 25, 2020

“Il veut quoi lui ? Va bouffer tes livres stp tu fatigues”

Et ce n’est pas la première fois que Nabilla partage un trait d’esprit sur la Toile… Agacée par les propos d’Eric Naulleau à son encontre, elle avait sorti les griffes, en juin 2019. Un internaute avait accusé l’animateur : “Vous êtes décevant de Nabilla à BHL. (…) Je vous préfère en critique littéraire qu’en commentateur de potins”. Il avait alors répondu : “De potins et de popotins dans le cas de Nabilla…”. La bimbo lui avait alors lancé : “Il veut quoi lui ? Va bouffer tes livres stp tu fatigues”.

F.A

